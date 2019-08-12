С начала года на Донетчине прекращена деятельность 8 организованных преступных группировок, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В числе 8 ОПГ, деятельность которых была прекращена, две - с коррумпированными связями и одно бандформирование. Злоумышленники совершили более полусотни преступлений, из которых 45 - тяжкие и особо тяжкие.

Для ОПГ характерные закрытая структура, четкое распределение ролей, конспирация. На документирование каждой у сотрудников полиции ушло несколько месяцев "подпольной" работы. Финалом стало задержание участников ОПГ с поличным. Полицейские спецоперации проходили при участии спецподразделений и прокуратуры.

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Так, сотрудники управления стратегических расследований полиции Донецкой области собрали доказательную базу в отношении четырех участников банды, совершившего серию налетов на валютчиков. Злоумышленники передвигались на автомобиле со сменными номерами, а при нападениях на жертв использовали оружие, похищенное из органов внутренних дел АР Крым. Подозреваемым инкриминируются бандитизм и разбой.

Кроме того, сотрудники криминальной полиции Донетчины привлекли к ответственности шестерых участников ОПГ, обвиняемых в хищениях угля из грузовых поездов на станции в Мариуполе. На охраняемую территорию исполнители проникали беспрепятственно, имея коррупционный связь с руководителем подразделения охраны.

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