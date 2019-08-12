Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В комиссию входят 14 человек. Председателем комиссии назначен руководитель Аппарата Офиса Президента Алексей Днепров.
В состав комиссии вошли:
Максим Моисеев - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства ОП, заместитель главы комиссии.
Руслан Баранецкий - первый замглавы СБУ.
Ольга Башей - советник заместителя министра обороны, волонтер (по согласию).
Виктор Войналович - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласию).
Светлана Дыба - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства ОП, ответственный секретарь комиссии.
Андрей Заяц - государственный секретарь МИД.
Юрий Лысюк - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы.
Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, академик НАНУ (по согласию).
Наталья Науменко - первый замглавы Государственной миграционной службы.
Игорь Оваденко - руководитель общественной организации Общественно-военный альянс Обухивщини "Союз свободных духом" (по согласию).
Иван Руснак - первый замминистра обороны.
Елена Сукманова - первый замминистра юстиции.
Алексей Тахтай - государственный секретарь Министерства внутренних дел.