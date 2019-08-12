Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Речь идет о Тарасе Ревенко, который занимал данную должность. В суде прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили, что подозревают Ревенко в причастности к разработке самой формулы "Роттердам+" в 2016 году.

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Отмечается, что прокуроры ходатайствовали о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток или залог в 5 млн гривен. Сумму залога прокуроры САП объясняли вредом, который был нанесен государству - заявляют об около 19 млрд гривен.

Адвокаты Ревенко заявили, что подозрение является абсолютно необоснованным. К тому же, как утверждает сторона защиты, прокуроры не предоставили решение Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, которые признали формулу законной и экономически обоснованной.

Суд не удовлетворил требований прокуратуры, отпустил Ревенка под залог в 1,92 млн грн и возложил на него определенные процессуальные обязанности. В частности, подозреваемый должен до 10 октября не покидать пределы Киева без разрешения следствия, а также прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЕКП относительно обстоятельств дела.