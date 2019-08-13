Российский суд продлил арест шестерым крымским фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

"Сегодня, 12 августа 2019 года, состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир"(вторая Симферопольская группа) в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова", - говорится в сообщении. В частности, ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривал Кировский районный суд города Ростов-на-Дону. "Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года", - заявили правозащтники.





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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.



Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.



Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.



28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.



Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.



По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.