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13.08.19 01:05

"У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взрыв реактивной двигательной установки в России

трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в Твиттере.

Он отметил: "Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Российский взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов

Напомним, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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