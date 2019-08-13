Прокуратура США выдвинула обвинения бывшему лоббисту Януковича Крейгу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".



Крейгу инкриминируют предоставление ложной информации должностным лицам министерства юстиции США о его сотрудничестве с политтехнологом Полом Манафортом в пользу правительства Украины.



По итогам расследования офиса спецпрокурора Роберта Мюллера прокуратура выдвинула Крейгу ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности.



Центральным эпизодом дела является передача юристом корреспонденту издания The New York Times отчета юристов компании Skadden относительно преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Отчет представлял действия тогдашнего президента Виктора Януковича в положительном свете.



Прокурор на досудебных слушаниях 9 августа упомянул, что Манафорт положительно оценил действия Крейга, написав ему: "Люди в Киеве очень счастливы. Вы – именно тот человек".



Крейг не признает своей вины.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще одному лоббисту Януковича в Вашингтоне Крейгу могут выдвинуть обвинения, - NYT