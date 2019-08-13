США "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 12 августа, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Лондоне.

"Если таким будет решение британского правительства, то мы с энтузиазмом поддержали бы его", - приводит Reuters слова Болтона.

Болтон также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет быть полезной Лондону: "Мы хотим помочь с Brexit".

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Джон Болтон и Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после Brexit.

"Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее", - сказал Болтон. По его словам, Великобритания и США могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "но" и "если", - Джонсон

Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона. На 12 августа у него были запланированы переговоры с членами британского правительства, Джонсон также присутствовал на встрече.

Болтон и Джонсон, в частности, обсуждали торговые отношения между странами, вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit. Многие депутаты парламента Британии, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону обширное торговое соглашение после Brexit и призвал Великобританию покинуть ЕС "без сделки".