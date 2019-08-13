Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил восемь обстрелов:
- вблизи Пищевика - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку от Широкино - с применением ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Павлополя - из стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- в районе н.п. Пески - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских сил были обстреляны 2 раза:
- вблизи Зайцево - из снайперского оружия;
- неподалеку от Майорска - с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил три обстрела:
- неподалеку от Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Водяного - из стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.