США и Турция создают Центр совместных операций в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Минобороны Турции.

"Для подготовки Центра совместных действий делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу, где начата совместная работа. Планируется, что Центр заработает в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Министерство докладывает, что договоренность о создании Центра совместных операций была достигнута 5-7 августа во время визита в Турцию группы американских военных и в результате переговоров о создании зоны безопасности на севере Сирии.

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Как сообщалось, в начале августа Анкара заявила, что в случае отсутствия консенсуса с США о зоне безопасности в Сирии, она намерена создать ее самостоятельно.

Требованием Турции является создание зоны безопасности от границы вглубь Сирии на 32 километра, причем эта территория должна быть очищена от подразделений PYD/YPG - сирийской ветви Рабочей партии Курдистана.