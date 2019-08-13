Готов сотрудничать с антикоррупционными органами, - Смолий о заявлении НАПК по его декларациям

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк Украины является сторонником политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ", - говорится в сообщении.

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В Нацбанке отмечают, что Смолий готов сотрудничать с антикоррупционными органами и предоставит комментарии и необходимую информацию, которая касается проверки выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за эти годы.

12 августа в НАПК заявили, что Смолий указал недостоверную информацию о земельных участках и счетах в банках в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы.