"Информация отсутствует": в Офисе Президента ответили на запрос ГПУ о высказываниях Мендель. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает theБабель.

"По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 г. о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует", - говорится в документе.

Ответ подписал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка.



Фото документа: theБабель

За последние полтора месяца Генеральная прокуратура направила на Банковую два запроса на получение информации. Они касались заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель в ток-шоу "Право на власть" 6 июня на "1 + 1". Мендель сказала, что украинские военнослужащие на Донбассе, отвечая на провокации террористов, иногда стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

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"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

В Генпрокуратуре попросили Офис Президента объяснить два вопроса: вдаеет ли ОП любыми сведениями (документальными, устными, в электронном виде), которые подтверждают, что ВСУ в течение 2014-2019 годов в зоне проведения АТО обстреливали объекты жилой инфраструктуры (жилые дома, школы, детсады). Второй вопрос - было ли выступление Мендель в эфире программы "Право на власть" 6 июня публичным выступлением спикера Президента, или же она выражала свою личную позицию.

Первый запрос Генпрокуратура направила в Офис Президента 5 июля, но Банковая вернула его без рассмотрения. У Зеленского тогда заявили, что следователь сослался на неправильную статью Уголовно-процессуального кодекса, и Генпрокуратура не имела законных оснований требовать от ОП опровержения или подтверждения публичных заявлений Мендель.

В повторном запросе Луценко напомнил, что игнорирование документа - это попытка ОП уклониться от предоставления информации.

"С вашего ответа следует, что ГПУ якобы не имела законных оснований для такого запроса, поскольку следователь сослался на ст. 93 (сбор доказательств) УПК Украины, тогда как должен был руководствоваться нормами ст. 159 УПК, регламентирующей порядок получения временного доступа к вещам и документам на основании постановления следственного судьи. Но такое толкование норм УПК Офисом Президента не соответствует законодательству и не дает оснований для отказа Мендель Ю. от дачи показаний", - говорится в письме ГПУ.

Юлию Мендель пытались допросить дважды - военная прокуратура вызвала ее на допрос 26 или 27 июня. А в здание ОП к ней приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу. Мендель поговорила с ним, но после разговора отказалась подписать протокол допроса, поскольку он происходил без официального объявления.