Оккупационные власти Крыма хотят инициировать переговоры с Украиной о поставках воды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил "вице-премьер правительства" Крыма Георгий Мурадов, пишут российские СМИ.

На заседании совета по улучшению инвестиционного климата 12 августа он рассказал, что власти Крыма хотят, чтобы украинская сторона пропускала на оккупированный полуостров воду реки Днепр, которая идет с территории России. По словам Мурадова, инициировать переговорный процесс нужно для того, чтобы решить проблемы северной части Крыма.

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Как сообщалось, в ночь на 12 августа в оккупированной Керчи часть города осталась без воды.