Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.08.19 09:30

Более 1200 нетрезвых водителей выявлены за неделю, - патрульная полиция

Патрульные полицейские за неделю составили 1208 административных протоколов за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Более 1200 нетрезвых водителей выявлены за неделю, - патрульная полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.

За период 5-11 августа 2019 обработано 45 007 вызовов. В качестве подозреваемых в совершении правонарушений задержаны 599 человек. 

За управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1208 административных протоколов.

Также отмечается, что патрульные вынесли 36 161 постановление, из которых 32 711 - за нарушения правил дорожного движения.

Напомним, ранее Патрульная полиция сообщила, что за семь месяцев 2019 году в Киеве зарегистрировано 22 343 дорожно-транспортных происшествия, из них 1 241 с пострадавшими.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови. ФОТО

Более 1200 нетрезвых водителей выявлены за неделю, - патрульная полиция 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100