Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.



"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - написал Чубаров.

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"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 г. крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов", - добавил Чубаров.