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13.08.19 09:46

Суд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста пропагандиста Вышинского

Киевский Апелляционный суд сегодня, 13 августа, рассмотрит жалобу стороны защиты на продление срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Суд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста пропагандиста Вышинского

Как сообщает Цензор.НЕТ, заседание состоится в 11.00.

Ожидается, что апелляционный суд рассмотрит жалобу стороны защиты на определение о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.

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