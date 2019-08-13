Умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. Это восьмой военный, погибший за время перемирия Зеленского. ФОТО (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение несовместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле поселка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна. 3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер. Он из Житомирской области, пгт Мирополь. Остались одни жена и ребёнок. Жестокий мир безысходности. Всё рушится, когда обрывается жизнь", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Умер бывший замруководителя опорного пункта №4004 Владислав Черныш (Фазан). ФОТО

Дмитрий Дмитриевич Дашковец, 1983 года рождения, житель поселка городского типа Мирополь Житомирской области, сержант, командир взвода одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, который 9 августа в районе поселка Широкино Донецкой области получил крайне тяжелое пулевое ранение в голову, был немедленно эвакуирован в Днепр, находился в состоянии комы и перенес три остановки сердца.

Дмитрий Дашковец родился 26.03.1983 года. Долгое время нес службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в республике Ирак.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Дмитрий Дашковец

7 августа начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе. В частности, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 10 августа один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе.