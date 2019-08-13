Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Заявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.382 (невыполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

Обвинения касаются того, что директор ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы.

Суд согласился с позицией истца и указал, что в его заявлении содержатся признаки совершения директором ГБР уголовного преступления.

Суд в начале августа обязал НАБУ начать расследование данного преступления.

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