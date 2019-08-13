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13.08.19 10:29

НАПК пригласило 6 должностных лиц, народного депутата и ректора для дачи объяснений по возможным админправонарушениям

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 8 человек, среди которых народный депутат и должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений.

НАПК пригласило 6 должностных лиц, народного депутата и ректора для дачи объяснений по возможным админправонарушениям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 8 человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что при и наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях:

по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

по признакам нарушения ограничений относительно получения подарков:

по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:

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