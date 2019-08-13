НАПК пригласило 6 должностных лиц, народного депутата и ректора для дачи объяснений по возможным админправонарушениям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 8 человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что при и наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях:

по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

Андрея Павелко, народного депутата Украины;

Екатерину Фесюн, депутата Менского городского совета;

Татьяну Плетень, депутата Вольнянского районного совета;

Алену Дмитревскую, заместителя председателя Сумского городского совета;

Николая Носка, ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко.

по признакам нарушения ограничений относительно получения подарков:

Александра Тарасовца, депутата Черниговского городского совета;

по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии: