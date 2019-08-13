НАПК пригласило 6 должностных лиц, народного депутата и ректора для дачи объяснений по возможным админправонарушениям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК приглашает 8 человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщают, что при и наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях:
по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
- Андрея Павелко, народного депутата Украины;
- Екатерину Фесюн, депутата Менского городского совета;
- Татьяну Плетень, депутата Вольнянского районного совета;
- Алену Дмитревскую, заместителя председателя Сумского городского совета;
- Николая Носка, ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко.
по признакам нарушения ограничений относительно получения подарков:
- Александра Тарасовца, депутата Черниговского городского совета;
по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:
- Татьяну Егорову-Луценко, начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области;
- Олега Александровича, директора государственного предприятия "Карпатский экспертно-технический центр Гоструда".
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