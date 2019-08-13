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13.08.19 11:09

На эфирный сервер ТРК "Черноморка" совершена кибератака. Работа телерадиокомпании восстановлена, - СБУ

Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями телерадиокомпании "Черноморка" устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБУ установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя", - сказано в сообщении.

СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

В настоящее время работа ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

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Также в ведомстве отметили, что СБУ, в пределах компетенции, защищает национальные интересы государства и законные права и свободы граждан от противоправного кибернетического и информационного влияния специальных служб РФ и подконтрольных им структур.

На эфирный сервер ТРК Черноморка совершена кибератака. Работа телерадиокомпании восстановлена, - СБУ 01

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