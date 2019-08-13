МИД предупреждает украинцев об опасности поездок в Грецию из-за пожаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом н своей странице в сети Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД.

"В связи с повышением температуры до +40 ℃ и сильными ветрами и объявлением 10 августа 2019 года в большинстве регионов Греции наивысших четвертого и пятого режимов пожарной опасности Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ограничить передвижения указанными районами, находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде.", - говорится в сообщении.

Пятый, самый высокий режим пожарной опасности - "тревога", введен в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

Состояние противопожарной готовности, соответствующее четвертой категории опасности, объявлено в других районах полуострова Пелопоннес, островах Эгейского моря, Западной Греции, Ионических островах.

В Департаменте посоветовали отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в расписании движения транспорта.

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