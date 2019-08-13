Контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ, который передавал данные шпиону в генконсульстве России во Львове. Дипломата выслали. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительнах органы, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны", - сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.
А указанный дипломат-шпион был объявлен МИД Украины persona non grata за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица. Он уже покинул территорию Украины.