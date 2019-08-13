Контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ, который передавал данные шпиону в генконсульстве России во Львове. Дипломата выслали. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительнах органы, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила шпионскую деятельность полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Сотрудники СБУ задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

А указанный дипломат-шпион был объявлен МИД Украины persona non grata за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица. Он уже покинул территорию Украины.