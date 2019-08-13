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13.08.19 11:58

Строительство Nord Stream 2 могут задержать из-за отсутствия разрешений от Дании

Построение газопровода "Северный поток-2" могут задержать из-за отсутствия разрешений от Дании.

поток,северный

Об этом заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Все зависит от того, когда мы получим разрешения от Дании. Если получим их вскоре, то проект завершим вовремя. Однако из-за проволочек с выдачей разрешений есть риск задержки проекта и увеличения средств", - сказал Мюллер.

По его словам, работы при строительстве газопровода Nord Stream 2 в немецких территориальных водах происходят согласно графику.

Однако в связи с отсутствием датских разрешений, в районе острова Борнхольм работы приостановили.

Как сообщалось, строительство газопровода "Северный поток-2" из-за проблем с разрешениями Дании может задержаться на восемь месяцев и подорожать на 660 млн евро.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

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