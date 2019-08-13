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13.08.19 12:12

Украина может продлить действующий контракт с Россией по транзиту газа, - секретарь СНБО Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны не исключает, что Украина может продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Украина может продлить действующий контракт с Россией по транзиту газа, - секретарь СНБО Данилюк

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта", - сообщил Данилюк.

Он отметил, что транзит газа ежегодно приносит Украине 3 миллиарда долларов доходов. Также, он делает украинскую ГТС привлекательной для инвестиций.

"Поэтому когда мы говорим о транзите - это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", - добавил Данилюк.

На вопрос журналиста о том, имеет ли Украина запасной план на случай того, что договоренности по транзиту газа с Россией так и не удастся достичь, Данилюк ответил: "Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б".

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