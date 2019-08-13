Херсонский суд отказал в аресте судна "Мрия-Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщает прокуратура АР Крым.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК проводит обыск на судне, поставлявшем топливо для подразделений Черноморского флота РФ