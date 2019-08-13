Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики

Соответсвующий указ №595/2019 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Комиссия состоит из 14 человек, возглавляет ее глава Офиса президента Андрей Богдан.

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В частности в комиссию вошли: руководитель аппарата ОП Алексей Днипров, профессор Львовской национальной академии искусств Андрей Бокотей, член Украинского геральдического общества Виктор Бузалов, глава Украинского геральдического общества Андрей Гречило, директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копыленко, президента Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, глава международной общественной организации "Семья Мазеп" Игорь Мазепа, член Совета волонтеров при Минобороны Александр Мацько, координатор Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко, глава Департамента по вопросам гражданства, помилования и госнаград ОП Андрей Осидак, руководитель Главного управления военной безопасности ОПУ Алексей Покотыло, старший научный сотрудник Института истории НАНУ Юрий Савчук, член Украинского геральдического общества Николай Чмырь.

Кроме того, Зеленский исключил из комиссии известных представителей: Игоря Райнина, Юрия Бирюкова, Виталия Гайдукевича, Ростислава Павленко, Татьяну Рычкову, Юрия Стеця, Ирину Фриз.