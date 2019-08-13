С начала 2019 года железнодорожные объекты "минировали" почти 100 раз, - Укрзализныця

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Один из последних таких случаев произошел 10 августа, когда неизвестный мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве", - говорится в сообщении.

В ходе проверки информации никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было найдено. При этом правоохранители эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество сообщений о заминировании объектов железной дороги выросло в 4,8 раза. Чаще всего злоумышленники сообщали ложную информацию о заминировании железнодорожных станций Киев-Пассажирский, Харьков-Пассажирский, Львов, Чоп и Одесса.

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