Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.08.19 14:50

Руководитель службы котельных "Киевгаза" задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ. ФОТО

В Киеве на взятке в 50 тысяч гривен задержали руководителя службы газифицированных котельных АО "Киевгаз".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко. 

Столичной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Национальной полиции Украины и Следственным управлением Главного управления Нацполиции в г. Киеве разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальник службы газифицированных котельных Филиала эксплуатации газораспределительных пунктов и газовых котельных АО "Киевгаз".

Как отмечается, указанный чиновник потребовал от представителя ОСМД передать ему неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен за прохождение ежегодной процедуры согласования подключения многоквартирных жилых домов к газоснабжению в отопительный период.

Руководитель службы котельных Киевгаза задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ 01

Представитель ОСМД обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В дальнейшем в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали чиновника "Киевгаза" непосредственно после получения неправомерной выгоды у его места работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суды направлены дела относительно коррупционных действий 38 судей, - НАБУ

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

Руководитель службы котельных Киевгаза задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ 02
Фото: Лысенко/Facebook

Следственные действия продолжаются.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Руководитель службы котельных Киевгаза задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100