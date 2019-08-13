Зеленский вышел из бизнеса, - "ЛІГА.net"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЛІГА.net", ссылаясь на данные Единого государственного реестра.

Отмечается, что все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года.

Давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях.

Старшему брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях.

Отмечается, что Владимир Зеленский остался лишь одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр "Лига смеха".





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