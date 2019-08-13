В Киеве самая масштабная вспышка кори за все годы независимости, - КГГА

Об этом заявила директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Гинзбург, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что за 6 месяцев 2019 года в Киеве корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течение болезни. В этом году от кори умерли 2 взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость корью опять растет, - Минздрав

"Это реальная угроза, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике. Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - отметила Гинзбург.

Директор департамента отметила, что такая ситуация, в Киеве и в Украине в целом, сложилась из-за потери коллективного иммунитета. Она сообщила, что плановые прививки в предыдущие годы не получили достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезни, например – дифтерией", - предупредила директор департамента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун о вакцинации в стране: Ситуация требует оперативного вмешательства. СНБО может поднять этот вопрос на национальный уровень

Гинзбург заверила, что на сегодня в столице созданы все условия, чтобы бесплатно сделать прививку детям и взрослым. В коммунальных медицинских учреждениях в наличии более 57 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.

"Я утверждаю, что родители, которые не хотят прививать ребенка, и взрослые, которые имеют показания и пренебрегают иммунопрофилактикой, - подвергают своих детей, себя и всех вокруг опасности. Еще раз - трое больных корью в 2016 году и 5 тыс. за шесть месяцев 2019 г. - это результат антивакцинальных кампаний и небрежного отношения к здоровью своему и своих детей! Прочь сомнения. Идите к врачу прямо сейчас. Вакцинируйтесь, чтобы оставаться живыми и здоровыми!" - призвала Гинзбург.