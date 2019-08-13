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13.08.19 16:08

Переезд Офиса президента с Банковой до сих пор не решен, - Госуправделами Борзов

Вопрос относительно переезда Офиса президента Украины с ул. Банковой, который был анонсирован Владимиром Зеленским еще до избрания главой государства, до сих пор не решен.

Переезд Офиса президента с Банковой до сих пор не решен, - Госуправделами Борзов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", об этом сообщил руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов.

"На сегодня рассматривается вопрос относительно возможного перемещения Офиса президента Украины по ул. Банковой, 11 в г. Киеве в другое административное здание. Поскольку этот вопрос еще не решен, Государственное управление делами не владеет запрашиваемой информацией и не является ее распорядителем", - оветили в ГУД.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.

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