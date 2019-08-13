О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Стиль работы ОПУ (Офис президента Украины. - Ред.): из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", - написал он.

Безсмертный также отметил, что свое мнение по этому поводу озвучит в прямом эфире "24 канала" в 18.00.

В свою очередь бывшая представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва, Ирина Геращенко выразила сожаление в связи с увольнением Безсмертного.

"РП (Роман Петрович Безсмертный. - Ред.) делал украинскую позицию в Минске сильнее. Жаль", - написала она в Facebook.

Как сообщалось, 13 августа Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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