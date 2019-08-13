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13.08.19 16:57

Установлены личности более тысячи наемников РФ, подозреваемых в участии в "самообороне" во время оккупации Крыма, - зампрокурора АРК Поночовный

Пока что задержаний наемников РФ, участвовавших в так называемой "самообороне" во время оккупации Крыма, не очень много.

Установлены личности более тысячи наемников РФ, подозреваемых в участии в "самообороне" во время оккупации Крыма, - зампрокурора АРК Поночовный

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прокуратура Автономной Республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала уже более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне" Крыма во время оккупации полуострова. 

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Он также добавил, что открыты дела в отношении "самообороновцев", но задержаний "не так много", так как подозреваемые не едут на территорию материковой Украины.

"Это единичные случаи, когда все-таки лица, которые активно принимали участие в оккупации полуострова, едут на территорию материковой Украины. Тут органы правопорядка автономии их уже ждут", – сказал зампрокурора АРК.

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