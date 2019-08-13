Новый председатель Житомирской ОГА Бунечко, ранее работавший замглавы СБУ Донетчины, задекларировал пару элитных часов и $70 тыс

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в декларации Бунечко за 2018 год.

В декларации указано, что с 2014 он владеет двумя элитными часами - Frank Muller и Zenit. Стоимость часов в декларации не указана.

Также отмечается, что он имеет наличные средства: 39 тыс. долларов и 32 тыс. евро.

Кроме того, его зарплата за прошлый год составила 365 409 грн.

В декларации Бунечко отсутствует информация о составе семьи, недвижимости, автомобиле и другом ценном имуществе.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

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Как сообщалось, Виталий Бунечко родился в 1973 году. Окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинский и Академию Службы безопасности Украины. До назначения работал первым заместителем начальника главного управления - начальником управления (с дислокацией в г.. Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.