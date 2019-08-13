Увольнение Безсмертного из ТКГ ослабляет позиции Зеленского на переговорах с Россией, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Первый назначенец Зеленского уволен спустя 36 дней с момента назначения после озвучивания принципиальной позиции на переговорах с РФ - он заявил о необходимости прекратить работу в "минском формате" после продолжения гибели наших бойцов на фронте.

Даже если взгляды Безсмертного противоречат в данном вопросе мнению президента, увольнением мы показали Путину (и что не менее опасно - показали нашему обществу), что переговоры движутся в очень узком коридоре, и вся ставка сделана на то, что Путин таки согласится, альтернативных мнений быть не должно.

В любом случае - радикальные меры в дипломатии не работают, особенно учитывая тот факт, что мы на переговорах с РФ в неравных условиях. Это они оккупируют нашу землю, захватывают наших заложников, они давят на нас силой. Украина же владеет политической инициативой, мы давим возможностями политическими и правовыми. Путин угрожает нам, но Путин и связан войной, и на переговорах о прекращении войны нам не стоит отбрасывать сценарии обострения. Безсмертный озвучил переговорную позицию, это вполне можно было представить как радикальную позицию, демонстрацию озабоченности. После увольнения эта переговорная позиция превратилась в демарш".

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Отметим, что Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Напомним, что после гибели на Донбассе четверых украинских моряков 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ Безсмертный заявил, что после этого "Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах".