"Евросолидарность" предлагает Забродского на пост руководителя комитета Рады по нацбезопасности и обороне, - Ирина Геращенко

Об этом на пресс-конференции заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, кандидат в народные депутаты от партии " Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вряд в парламенте можно найти более профессионального человека, чем Михаил Забродский на должность председателя комитета по национальной безопасности и обороне, потому что это правда. Он имеет за плечами опыт защиты территориальной целостности и обороны, стратегическое видение национальной безопасности и обороны государства, у него хороший английский, обучение за рубежом, четкое понимание, что такое страны НАТО, и четкий ответ на вопрос есть ли у стран НАТО войска. Я убеждена, что 400 новоизбранных депутатов могут этого не знать", - отметила Ирина Геращенко.

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"Распределение комитетов в Верховной Раде должно проходить в соответствии с профессиональной компетенцией и опытом кандидатов", - заявила Ирина Геращенко.

"Мы не пришли бороться за портфели. Наша команда является чрезвычайно профессиональной. Опыт членов "Европейской Солидарности" может усилить комитеты, которые касаются вопросов нацбезопасности и обороны, европейской интеграции, прав человека, защиты ветеранов", - отметила Ирина Геращенко.

"Европейская Солидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" объединить усилия и обсудить предложения по руководству комитетов", - сказала Ирина Геращенко.

"Мы обращаемся к коллегам по парламенту, которые не входят в монобольшинство - это партии "Батькивщина" и "Голос" с предложением скоординировать усилия наших политических сил для соблюдения нормы регламента о пропорциональном представительстве и руководстве комитетами парламента. Пока мы не получили ответ, но ждем. Скоординировав усилия мы сделаем больше для демократии и правильного функционирования Верховной Рады", - сказала она.

"Представители оппозиции должны возглавить комитеты по вопросам регламента и свободы слова - это обеспечит качественный контроль за большинством партии "Слуга народа" в парламенте", - отметила Ирина Геращенко.

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"Оппозиции должны быть переданы комитет по регламенту и свободе слова, тем фракциям, которые не относятся к монобильшинству. Из этих позиций мы выходим на консультации и считаем, что очень правильно бороться не за портфели и кресла, а за принципы организации работы парламента, ведь не в фамилиях дело", - прокомментировала политик.