Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - заявили в ОП.

В Офисе президента подчеркнули, что Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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