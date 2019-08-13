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13.08.19 17:45

ГСЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П или эквивалентного с ожидаемой стоимостью 500 млн гривен.

ан-32п

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно информации, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).

Также самолет должен быть оборудован узлами под монтаж санитарного оборудования для перевозки больных или раненых в количестве 24 человек.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 13 сентября, аукцион должен состояться 21 октября. Срок поставки - до 8 июня 2020 года.

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