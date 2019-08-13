Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.08.19 18:47

Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении.

Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Заявление он опубликовал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - говорится в заявлении.

Документ датированный 12 августа.

Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении 01

Также Куринский опубликовал открытое письмо Президенту, в котором указывает, что Зеленский был "сознательно или бессознательно введен в заблуждение", когда на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам. В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области. 

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назвал руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского "не полезным государству" и заставил написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100