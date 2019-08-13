Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Заявление он опубликовал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - говорится в заявлении.
Документ датированный 12 августа.
Также Куринский опубликовал открытое письмо Президенту, в котором указывает, что Зеленский был "сознательно или бессознательно введен в заблуждение", когда на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам. В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назвал руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского "не полезным государству" и заставил написать заявление на увольнение по собственному желанию.