Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Заявление он опубликовал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - говорится в заявлении.

Документ датированный 12 августа.

Также Куринский опубликовал открытое письмо Президенту, в котором указывает, что Зеленский был "сознательно или бессознательно введен в заблуждение", когда на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам. В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назвал руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского "не полезным государству" и заставил написать заявление на увольнение по собственному желанию.

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