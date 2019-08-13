На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В отчете Всемирного банка по 2017 говорилось, что на ремонт 24 тыс. км дорог в Украине нужно 150 млрд грн, напомнил Новак. Однако эти расчеты основывались на ценах четырехлетней давности, отметил он.

"Они посчитали стоимость в ценах 2015 года. Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран. За последние годы цены на битум выросли на 70%", - рассказал он.

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Новак сообщил, что "Укравтодор" совместно с командой президента Украины Владимира Зеленского готовит программу ремонта дорог на 2020-2025 годы.

"24 тыс. км за пять лет - это возможно. Считаю, что на 24 тыс. где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", - добавил он.

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