Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Безсмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, "где заложена совсем другая модель достижения мира" в Донбассе.
По словам политика, в ходе работы он общался с избранными депутатами от Слуги народа. "Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации", - отметил Безсмертный.
"Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело", - добавил политик.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.
Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.