Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Безсмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, "где заложена совсем другая модель достижения мира" в Донбассе.

По словам политика, в ходе работы он общался с избранными депутатами от Слуги народа. "Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации", - отметил Безсмертный.

Смотрите: "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

"Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело", - добавил политик.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте: Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ