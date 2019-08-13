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13.08.19 19:44

С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневой активности противника не зафиксировано.

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12 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Факты огня зафиксированы в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино (дважды), Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески, Гнутово Зайцев, Майорск. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На протяжении прошедших суток представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 грабеж, 8 краж, 1 незаконное обращение с огнестрельным оружием, 12 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало около 20 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 141 человек и 2 372 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 35 лицам..

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