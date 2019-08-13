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13.08.19 20:54

После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины

После совещания в Олевске с участием президента Украины Владимира Зеленского прокуратура расследует факты возможного получения взяток должностными лицами правоохранительных органов Житомирщины.

После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

"Прокуратурой Житомирской области, по результатам совещания президента Украины в городе Олевске, начато уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что вчера, 12 августа во время рабочей поездки на Житомирщину президента Украины Владимира Зеленского под его председательством в Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря. 

"Во время совещания, среди других проблемных вопросов, президентом Украины Владимиром Зеленским озвучена информация о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области в покрывании схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности", - отметили в прокуратуре.

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Дело открыли с учетом информации, обнародованной вчера на совещании в Олевске, а также размещенной на официальном веб-сайте Офиса президента Украины и в средствах массовой информации. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенное в городе Хмельницком.

Напомним, вчера, 12 августа президент, во время своего визита в Житомирскую область, раскритиковал работу силовиков в борьбе с незаконной добычей янтаря

Также он предложил уволиться главе житомирской областной полиции Вячеславу Печененко.

Президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

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