Завтра в Днепре состоится прощание с погибшим на Светлодарской дуге снайпером "Азова" Романенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Романенко погиб 10 августа на Светлодарской дуге в результате подрыва на вражеском фугасе во время выполнения боевой задачи. Плотный огонь со стороны наемников РФ не позволил забрать тело воина и оно попало к врагу, который отдал его украинской стороне только сегодня, 13 августа.

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Роман Романенко с конца 2015 года находился в "Азове". Награжден большим количеством наград, недавно был представлен на получение ордена "За мужество 3-й степени", но получить его Роман не успел.

Любил фотографировать, путешествия, спорт (в частности бокс и футбол), был в рядах ультрас команды ФК "Днепр".

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