Надо выйти на комплексное решение, - Данилюк сообщил о подготовке заседания СНБО по Донбассу

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение есть. Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение", - заявил Данилюк.
Он добавил, что анализируется "комплекс мероприятий", поэтому снятие экономической блокады "само по себе ничего не принесет".
"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории ", - сказал секретарь СНБО.