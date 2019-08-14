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14.08.19 02:05

В ООН не подержали идею Польши о спецпредставителе по Украине, - Чапутович

Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получила одобрения в организации.

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Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Польши рассказал, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.

"Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украину", - пояснил он.

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По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не было одобрено", - констатировал министр.

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