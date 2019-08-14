За минувшие сутки враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил двенадцать обстрелов:

- неподалеку от Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Красногоровкиа - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Лебединского - из стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Новогнатовки - из стрелкового оружия;

- вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Пивденного.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, противник совершил 1 обстрел из стрелкового оружия вблизи н.п. Пески.