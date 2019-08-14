Украина и Турция создали совместное предприятие по производству управляемых ракет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Укринформу рассказал гендиректор концерна "Укроборонпром" Павел Букин. Как известно, госпредприятие "Укрспецэкспорт", которое заключило соглашение с турецкой стороной, входит в состав "Укроборонпрома".

"Логика сотрудничества следующая. У нас есть какой-то вид вооружения, а у турецкой стороны – много наработок в электронике. Мы берем наш образец, турецкая сторона предоставляет современные электронные системы. И мы создаем новый продукт. У нас в работе уже есть четыре таких проекта", – рассказал Букин.

По его словам, производственные площади будут размещены в Турции, а первые проекты будут реализовываться в сфере создания высокоточного оружия.

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"Создавая совместное предприятие, мы видим конкретную перспективу в конкретных кейсах. В первую очередь это противотанковые системы и управляемое вооружение. Это будут новые образцы общего украинского-турецкого производства, у этих продуктов будет большая конкурентная способность", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Перспектива сотрудничества в этом проекте – обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и Турции, а также экспорт на рынки третьих стран.

"Это предприятие создается именно для совместной разработки новых видов вооружения и военной техники, снабжение их Вооруженным силам Украины и Турции, в первую очередь, и на экспорт. <...> Это вообще первое совместное предприятие "Укроборонпрома" с иностранными партнерами. Это полноценная военная компания с паритетным участием двух сторон", – пояснил Букин.

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Напомним, госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав" Укроборонпрома", и турецкая Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соглашение об этом было подписано в ходевизита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Как сообщалось, увеличение заработков Украины на своей военной продукции не за горами. В Турции завершилась Международная выставка военной техники IDEF-2019, в которой приняла участие и наша страна. Результаты работы украинской делегации можно считать вполне успешными. К примеру, госпредприятие "Спецтехноэкспорт" парафировало контракт на поставку в Турцию высокоточных ракет "Конус" разработки киевского КБ "Луч".

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