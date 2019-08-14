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14.08.19 09:37

Украина завершила передачу Нидерландам дела по крушению МН17, - СБУ

Украина передала Нидерландам уголовное производство против бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще 3 наемников РФ, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.

Украина завершила передачу Нидерландам дела по крушению МН17, - СБУ

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.

"22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - сказано в ответе.

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СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.

Украина завершила передачу Нидерландам дела по крушению МН17, - СБУ 01

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