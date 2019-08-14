Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.08.19 09:37

Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов. ФОТО

В мае 2019 года из Украины в Саудовскую Аравию были поставлены ​​противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ракеты к ним, производства КБ "ЛУЧ" на общую сумму в 51,321 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал" со ссылкой на открытые источники баз данных экспорта/импорта.

Реализовали продукцию через ГП "Прогресс", которое входит в состав государственной компании "Укрспецэкспорт".

Сообщается, что через порт Николаева в мае было отправлено:

3 мая 2019:

- переносной противотанковый комплекс "Скиф" (с тепловизором Eye-LR-S Aselsan) - 30 единиц
- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета Р-2ОФ (калибр 130 мм, осколочно-фугасная) - 300 единиц
- ракета ЖК-2 И (калибр 130 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 200 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

17 мая 2019-го года:

- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 300 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудовский заказчик отказался от АН-132, - президент ГП "Антонов" Донец

Отмечается, что в прошлом году Саудовская Аравия приобрела 950 ракет и ПТРК украинского производства
на сумму в 57,850 млн долларов.

ПТРК "Корсар" может использоваться со станка и без него, когда стрельба ведется с бруствера или плеча. Наведение ракеты осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы ракетой РК-3, которой оснащается "Корсар", составляет 2500 метров.

Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов 01

Также этот ПТРК может использовать и другие варианты этой ракеты с осколочно-фугасной боевой частью - ЖК-3ОФ и тандемно-кумулятивной боевой частью - ЖК-3К.

ПТРК "Скиф" - это экспортное название противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", поставляемой для украинской армии. Этот ПТРК установлен на пусковой установке в виде треноги. Дальность работы этого комплекса - 5000 метров.

Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов 02

Они комплектуются ракетами с тандемными кумулятивными (ЖК-2С и ЖК-2М-К) и осколочно-фугасными (ЖК-2ОФ и ЖК-2М-ОФ) боевыми частями.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100