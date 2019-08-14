Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал" со ссылкой на открытые источники баз данных экспорта/импорта.

Реализовали продукцию через ГП "Прогресс", которое входит в состав государственной компании "Укрспецэкспорт".

Сообщается, что через порт Николаева в мае было отправлено:

3 мая 2019:

- переносной противотанковый комплекс "Скиф" (с тепловизором Eye-LR-S Aselsan) - 30 единиц

- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц

- ракета Р-2ОФ (калибр 130 мм, осколочно-фугасная) - 300 единиц

- ракета ЖК-2 И (калибр 130 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 200 единиц

- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

17 мая 2019-го года:

- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц

- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 300 единиц

- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

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Отмечается, что в прошлом году Саудовская Аравия приобрела 950 ракет и ПТРК украинского производства

на сумму в 57,850 млн долларов.

ПТРК "Корсар" может использоваться со станка и без него, когда стрельба ведется с бруствера или плеча. Наведение ракеты осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы ракетой РК-3, которой оснащается "Корсар", составляет 2500 метров.

Также этот ПТРК может использовать и другие варианты этой ракеты с осколочно-фугасной боевой частью - ЖК-3ОФ и тандемно-кумулятивной боевой частью - ЖК-3К.

ПТРК "Скиф" - это экспортное название противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", поставляемой для украинской армии. Этот ПТРК установлен на пусковой установке в виде треноги. Дальность работы этого комплекса - 5000 метров.

Они комплектуются ракетами с тандемными кумулятивными (ЖК-2С и ЖК-2М-К) и осколочно-фугасными (ЖК-2ОФ и ЖК-2М-ОФ) боевыми частями.