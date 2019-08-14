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14.08.19 10:37

Судья Донец: получение денег - это не взятка, а "обряд изгнания силы" из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница. ДОКУМЕНТ

Судье одного из райсудов Харькова удалось пояснить получение денег на оперативном видео СБУ "обрядами изгнания мертвой силы" из купюр, которые ей постоянно подкидывали адвокаты. Уголовное дело было закрыто Прокуратурой Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в тексте постановления о закрытии уголовного дела.

В октябре 2012 года следователь Прокуратуры Харьковской области закрыл с формулировкой "не доказано участие в преступлении" уголовное дело №49-3046, которое вело СБУ в отношении судьи Киевского районного суда Харькова Ольги Донец.

"Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, гадалкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами", - говорится в постановлении.

Судья Донец: получение денег - это не взятка, а обряд изгнания силы из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница 01

"По отношению к ней имела место провокация взятки, ей длительное время подкидывали в рассматриваемые ею уголовные и гражданские дела "сувенирные деньги", а об этом стало известно сотрудникам УСБУ в Харьковской области. Которые решили зафиксировать на видео ее контакт с сувенирными деньгами, которые можно принять за настоящие деньги, и таким образом привлечь ее к уголовной ответственности", - аргументируется происходящее.

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Что же до знахарок, которые подсказали судье такую модель поведения, то их опросить оказалось не возможно. Умерли по естественным причинам, - резюмирует автор постановления о закрытии дела.

Судья Донец: получение денег - это не взятка, а обряд изгнания силы из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница 02

"Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены", - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.

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Судья Донец: получение денег - это не взятка, а обряд изгнания силы из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница 03

Судья Ольга Донец продолжала работать в том же суде до 2013 года, когда уволилась в связи с выходом на пенсию.

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